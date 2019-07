Pelo menos 18 pessoas morreram, seis estão desaparecidas e cerca de 900 mil foram afetadas nas últimas 24 horas por causa das fortes chuvas no Nepal e no nordeste da Índia.

No Nepal os incidentes relacionados com as chuvas como deslizamentos de terra e inundações deixaram 15 mortos nas últimas 24 horas, enquanto outras seis têm paradeiro desconhecido, explicou à Agência Efe o chefe do Centro de Operações de Emergência nepalês, Bed Nidhi Khanal.