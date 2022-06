Pelo menos 100 pessoas morreram e vários milhões foram afetadas durante a última semana no nordeste da Índia e Bangladesh devido à chegada de chuvas torrenciais durante a estação das monções no sul da Ásia.

Os estados de Assam e Meghalaya, no nordeste da Índia, são os mais afetados pelas fortes chuvas, com pelo menos 62 mortos e vários desaparecidos nos últimos sete dias, de acordo com as autoridades indianas.