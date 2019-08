As chuvas do período de monções causaram pelo menos 65 mortes no sul da Índia e obrigaram centenas de milhares de pessoas a deixarem suas casas, além de provocar danos materiais e a suspensão de serviços de transporte, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira pelas autoridades locais.

O estado de Kerala, no sul do país, um dos destinos favoritos do turismo, foi um dos mais afetados, com pelo menos 27 mortos, como confirmou à Agência Efe a polícia local.