O ciclista colombiano Fernando Gaviria anunciou nesta quinta-feira que foi diagnosticado com o novo coronavírus, que provoca a Covid-19, nos Emirados Árabes, onde será acompanhado pelas autoridades locais de saúde.

"Sei que foram muitos rumores sobre meu estado de saúde, mas estou bem. Fiquei aqui para exames constantes, que me deram resultado positivo para o coronavírus, mas estou bem", disse o atleta, em vídeo publicado no perfil que mantém no Instagram.

No último dia 3, as autoridades dos Emirados Árabes anunciaram a existência de seis novos casos, de dois russos, dois italianos, um alemão e um colombiano, integrantes do pelotão de elite do Tour do país, que havia sido cancelado uma semana antes. Logo, as atenções recaíram sobre a situação de Gaviria, que se tornou suspeito.

"Tudo está bem e esperamos que logo seja resolvido", afirmou o colombiano, de 25 anos, que ganhou duas etapas do Tour de France, em 2018, e quatro do Giro de Italia, em 2017.

Ontem, russo Dmitry Strakhov também havia confirmado que era um dos diagnosticados com Covid-19. O ciclista, que ainda está hospitalizado, garantiu ter bom estado de saúde.

Por causa dos casos confirmados, integrantes das equipes e membros da organização do Tour dos Emirados Árabes foram obrigados a cumprir período de quarentena em hotéis do país. EFE

jga/bg