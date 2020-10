Um cidadão americano foi sequestrado na noite de segunda-feira por pessoas desconhecidas em uma área do sul do Níger, na fronteira com a Nigéria, de acordo com informações passadas à Agência Efe por fontes da Gendarmeria nigeriana.

No entanto, não divulgaram o nome ou profissão do sequestrado, ou mesmo se ele residia no país ou estava apenas de passagem. Só especificou que ele é civil.