Mais de 65 mil cidadãos assinaram, em menos de uma semana, um pedido pela internet exigindo que a Suíça não assine o acordo de livre-comércio fechado na sexta-feira entre Mercosul e a Associação Europeia de Livre-Comércio (EFTA).

De acordo com a iniciativa, é preciso que todos os países que fazem parte deste acordo deixem claro que cumprirão com as normas ambientais e que respeitarão os direitos humanos.