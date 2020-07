As autoridades da cidade de Dalian, no nordeste da China, fecharam os mercados de frutos do mar e suspenderam alguns serviços de metrô após terem sido detectados pelo menos três casos de Covid-19, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pela imprensa oficial.

Segundo o jornal estatal "Global Times", a primeira das infecções, detectada ontem, é de um funcionário de 58 anos que começou a apresentar sintomas no último dia 16 e que trabalha em uma fábrica de processamento de frutos do mar pertencente à empresa Dalian Kaiyang.