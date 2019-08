A prefeitura da cidade holandesa de Nimega pediu desculpas nesta segunda-feira a uma mulher muçulmana que foi expulsa de um parque infantil, em aplicação à recente proibição parcial do uso da burca ou do niqab, diante das reclamações de alguns pais porque estava com o rosto escondido.

O município explicou que os funcionários da prefeitura exigiram que a mulher saísse do parque infantil por ser um espaço propriedade do Estado, embora tenha indicado que este não faça parte da categoria de "edifício governamental", nem de escolas, hospitais e transporte público, onde a proibição deve ser aplicada.