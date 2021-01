A posse nesta quarta-feira de Kamala Harris como primeira vice-presidente dos Estados Unidos é vivida com especial entusiasmo na cidade de origem de sua família, na Índia, onde os moradores celebram o momento histórico com lançamento de fogos de artifício e distribuição de doces tradicionais.

Thulasendrapuram, no estado de Tamil Nadu, está orgulhosa de que a neta de P.V. Gopalan, um antigo morador desta cidade de vasta aldeia de arroz, hoje se torna uma das mulheres mais poderosas do mundo, feito que foi imortalizado com cartazes com sua imagem sorridente em todo o município.