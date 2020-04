A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, registrou até esta terça-feira 3.202 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, em número que supera o de vítimas pelos atentados de 11 de setembro de 2001.

De acordo com as autoridades locais de saúde, houve aumento de 727 mortes na comparação com o boletim divulgado ontem, apenas na maior cidade do país.

Na série de ataques suicidas contra pontos icônicos dos EUA, como o World Trade Center, em Nova York morreram 2.753 pessoas - contando outros pontos dos EUA, foram 2.977 vítimas.

"Nunca imaginei que voltaríamos a ver tantas mortes em Nova York. De maneira alguma", disse o ex-chefe do Corpo de Bombeiros da cidade, Tom Von Essen, em entrevista ao jornal "The New York Post".

Nova York se tornou o epicentro da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos. Em todo o estado, são 5.489 mortos, e o número de casos de infecção já está perto de 139 mil.

De acordo com contabilização feita pela Universidade Johns Hopkins, em todo o país são cerca de 370 mil casos, e 11 mil mortes. EFE

