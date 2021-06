A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta sexta-feira que vai pedir as empresas responsáveis pela construção da linha 12 do metrô que participem do pagamento da reparação após o acidente que deixou 26 mortos e uma centena de feridos.

"Tive contatos com o Carso e ICA. Vamos estabelecer esta mesa técnica e, claro, queremos que participem nesta reparação em termos econômicos, dadas as condições em que se encontram os laudos periciais", explicou a prefeita durante entrevista coletiva.