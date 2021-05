A cidade do México reduziu nesta sexta-feira o nível de alerta pela pandemia de covid-19 e anunciou a reabertura e ampliação de público de várias atividades, informaram autoridades da capital.

"Desde o início da pandemia, a Cidade do México entra (pela primeira vez) na faixa amarela, de acordo com os indicadores da Secretaria de Saúde do Governo do México", disse a prefeita da capital, Claudia Sheinbaum, em entrevista coletiva.