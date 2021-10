EFE Cidade do México 11 out 2021

A chefe do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum. EFE/Arquivo

Após um ano em que a população ficou em casa, as ruas da Cidade do México voltarão se encher de cores, caveiras e tradição para as festividades do Dia dos Mortos, trazendo de volta o emblemático desfile, além das visitas das famílias aos cemitérios para lembrar dos entes queridos.

"A cidade está de novo de pé. A cidade começa a recuperar a sua atividade econômica, e isto no meio desta celebração que nós mexicanos tanto amamos. Este Dia dos Mortos representa muitas coisas para a cidade", disse a chefe do governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, no evento para apresentar as celebrações.