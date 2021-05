O governo da Cidade do México solicitará uma perícia internacional para analisar as causas do trágico acidente no metrô da capital mexicana, que deixou 23 mortos após o colapso de uma ponte da linha 12.

"Informamos também que a Procuradoria-Geral deve realizar uma perícia que começou na noite de ontem (segunda-feira), mas estamos buscando uma empresa internacional com certificação tanto em metrô como em assuntos estruturais, para que faça uma perícia técnica externa e possa chegar às causas deste lamentável incidente", declarou a prefeita da capital, Claudia Sheinbaum.