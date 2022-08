A cor vermelha de 130.000 quilos de tomates muito maduros voltou a espalhar-se nesta quarta-feira pelas ruas centrais da cidade de Buñol, no leste da Espanha, para sua mais esperada "Tomatina", depois de mais de mil dias sem esta celebração, conhecida internacionalmente, devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus.

A festa, cujas imagens percorrem o mundo, começou ao meio-dia, com o lento desfile de seis caminhões carregados com milhares de tomates maduros e suculentos, impróprios para o consumo, mas ideais para serem usados ??como munição em uma batalha campal aguardada com ansiedade, depois de dois anos sem ser celebrada.