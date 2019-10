12 out 2019

EFE Tóquio 12 out 2019

Um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter sacudiu neste sábado a cidade de Chiba, no leste do Japão, enquanto a região está em alerta máximo pela iminente chegada do supertufão Hagibis.

O tremor aconteceu às 18h22 (horário local, 6h22 de Brasília), com epicentro no mar, em frente à costa sul de Chiba e a 80 quilômetros de profundidade, e não causou risco de tsunami, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).