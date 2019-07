No meio do Atlântico surge a Cidade Perdida, um campo hidrotermal submarino que poderia guardar pistas sobre a origem da vida e que quase não é conhecido, por isso que cientistas e ambientalistas pedem que seja protegido diante de ameaças como a mineração no fundo do mar.

Descoberta no ano 2000 e batizada assim pela semelhança que as chaminés que a compõem com metrópoles abandonadas, a Cidade Perdida despertou a curiosidade da comunidade científica porque as condições extremas que a caracterizam não tinham sido vistas em outros campos hidrotermais.