As autoridades do Chile informaram nesta quinta-feira que grandes cidades do sul do país como Concepción, Talcahuano e Temuco entrarão em quarentena total após registrar um aumento constante de infecções pelo coronavírus na região, com mais de 3,6 mil casos ativos na região de Bío-Bío, 500 quilômetros ao sul da capital.

Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde decretou que 12 comunas da região metropolitana de Santiago voltarão a partir deste sábado para a segunda fase do plano "Passo a Passo" do Governo. Isso obrigará cerca de 3,5 milhões de pessoas - quase 50% dos habitantes - a permanecerem em quarentena durante os fins de semana.