As cidades inteligentes não só facilitam a vida dos habitantes, como também potencializam o turismo, afirmou nesta quinta-feira, em Nursultan, o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

"As cidades inteligentes têm a enorme capacidade de influenciar positivamente não só na vida das pessoas que as habitam, elas também têm uma grande influência no turismo", disse Pololikashvili na VIII Cúpula Global sobre Turismo Urbano, que teve início nesta quinta-feira na capital do Cazaquistão.