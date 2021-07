Cientistas da Universidade Maior de San Andrés (UMSA), no estado de La Paz, detectaram a variante andina da covid-19 em amostras coletadas na sede do governo que poderia causar "um novo surto" na Bolívia.

A variante andina também conhecida como Lambda foi detectada em investigação do Laboratório de Genética Molecular do Instituto de Pesquisas Químicas, do Instituto Seladis e do Hospital San Pedro Claver, em Sucre, segundo boletim divulgado nesta terça-feira pela UMSA.