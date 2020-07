O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab (foto), pediu em uma declaração divulgada pela Chancelaria, pelo fim desses ataques cibernéticos "irresponsáveis" por parte dos serviços secretos russos, "que estão coletando informações sobre o desenvolvimento e a investigação da vacina contra a Covid-19". EFE/EPA/ANDY RAIN

Suspeitos de hackers ligados a agências de inteligência da Rússia estão visando cientistas britânicos que trabalham no desenvolvimento de uma possível vacina contra a Covid-19, disse nesta quinta-feira o Centro Nacional de Cibersegurança do Reino Unido (NCSC, na sigla em inglês).

Em uma declaração conjunta com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) e o Serviço de Segurança de Comunicações do Canadá (CSEC, na sigla em inglês), o NCSC afirmou que os ataques a cientistas nacionais fazem parte de uma campanha global do grupo conhecido como APT29, que busca usurpar os segredos da busca pela vacina.