Cientistas britânicos alertaram nesta terça-feira que o Reino Unido pode enfrentar um novo pico de Covid-19 após a reabertura das escolas programada para setembro, se não houver aumento no nível de rastreamento do novo coronavírus.

O governo britânico indicou que tudo está planejado para as escolas abrirem suas portas para o novo ano letivo e para as crianças em idade escolar receberem aulas presenciais, após o fechamento das escolas no mês de março para conter a epidemia do coronavírus.