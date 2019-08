GRAF6879. MADRID, 16/08/2019.- El primer prototipo del llamado "Solar Air Water Energy Resource" (SAWER, Recurso Energético Solar para Aire y Agua), desarrollado por un equipo de científicos de la Universidad Técnica Checa en Praga (CVUT) e instalado en Sweihan (Emiratos Árabes Unidos, a unos 70 kilómetros al este de Abu Dhabi) mostrará en los próximos seis meses su capacidad de extraer agua potable del aire en cualquier lugar del planeta, incluyendo el desierto. EFE/ FOTO CEDIDA SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS NO ARCHIVO

Uma equipe de cientistas da Universidade Técnica Tcheca (CVUT) descobriu um novo método para extrair água do ar por meio de um equipamento que funciona com energia solar.

O primeiro protótipo do "Solar Air Water Energy Resource" tem capacidade de produzir 100 litros de água potável por dia em qualquer lugar do planeta, inclusive no deserto.