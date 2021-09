Cinco ministros da Argentina colocaram nesta quarta-feira seus cargos à disposição do presidente do país, Alberto Fernández, após a contundente derrota do partido governista nas primárias do último domingo para as eleições legislativas de novembro, de acordo com fontes oficiais.

Os ministros que propuseram renunciar são os de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; Ciência e Tecnologia, Roberto Salvarezza; Meio Ambiente, Juan Cabandié; Desenvolvimento Territorial e Habitat, Jorge Ferraresi; e Cultura, Tristan Bauer.