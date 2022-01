As cinzas do arcebispo emérito Desmond Tutu, do qual a África do Sul se despediu em funeral de Estado no sábado, foram depositadas neste domingo na catedral de São Jorge, na Cidade do Cabo.

"Como Igreja e como sociedade, nos comprometemos com a mudança radical e revolucionária que ele propunha, com base nas exigências da Bíblia", disse o atual arcebispo da Cidade do Cabo e líder da Igreja Anglicana do sul da África, Thabo Makgoba, que também esteve presente no funeral de Tutu.

Os restos mortais de Tutu foram depositados às 6h (horário local; 1h em Brasília) deste domingo na igreja, um símbolo da democracia no país conhecido como a "catedral do povo" durante o apartheid, que governou desde 1948 até o início dos anos 90 e contra o qual Tutu lutou incansavelmente.

Em cerimônia privada que durou 30 minutos e que contou com a presença de cerca de 20 membros da família - incluindo a viúva, Nomalizo Leah Tutu - e vários clérigos, Makgoba colocou as cinzas de Tutu em frente ao altar da catedral.

Seguindo os desejos do próprio Tutu, que também defendia o ativismo climático, o corpo foi cremado no sábado, após o funeral, com o chamado método de "aquamação".

Esta alternativa mais ecológica à cremação tradicional requer menos energia, reduzindo a utilização de combustíveis fósseis e as emissões de gases do efeito de estufa, através de um processo químico que envolve a utilização de calor e água com alta proporção alcalina.

Ao longo das próximas semanas, mais eventos em homenagem a Tutu ocorrerão na África do Sul e em outras partes do mundo, incluindo uma cerimónia que será realizada dentro de três meses na Abadia de Westminster, em Londres, cuja data ainda não foi confirmada.

O arcebispo emérito morreu em 26 de dezembro na Cidade do Cabo, aos 90 anos. Tutu recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1984 pela luta contra a opressão racial do apartheid e é considerado uma das figuras mais importantes da história da África do Sul. EFE

