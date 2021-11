As cinzas emitidas desde 19 de setembro pelo vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, podem comprometer o tráfego aéreo nos arredores, como nas ilhas de La Gomera, El Hierro e no oeste de Tenerife durante as próximas 36 horas.

A informação foi anunciada nesta terça-feira pelos responsáveis pelo Plano Especial de Proteção contra o Risco Vulcânico nas Ilhas Canárias (Pevolca), que supervisiona todas as ações relacionadas com a erupção, e que atribuiu o possível impacto a uma mudança no comportamento do vento, que agora empurra as cinzas para outras ilhas.