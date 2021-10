A vice-presidente e ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, e o diretor da Direção de Impostos e Aduanas do país, Lisandro Junco, citados no Pandora Papers, afirmaram nesta segunda-feira que os negócios e movimentações financeiras documentadas foram feitas dentro da lei.

De acordo com as informações divulgadas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), Ramírez e a atual ministra do Transporte colombiana, Ángela María Orozco, "tiveram participação em um negócio nas Ilhas Virgens Britânicas, com um investidor que foi condenado por lavagem de dinheiro".