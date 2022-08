O Manchester City anunciou nesta terça-feira, por meio de comunicado, a contratação do lateral-esquerdo espanhol Sergio Gómez, que defendeu Barcelona B e Borussia Dortmund, antes de atuar na temporada passada pelo Anderlecht, da Bélgica.

O polivalente defensor, que também pode atuar pelos lados do ataque, assinou contrato de quatro anos com a equipe inglesa e utilizará a camisa 21, que foi do compatriota David Silva.