Em dia de vitórias para os times ingleses nos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City venceu o Atlético de Madrid, por 1 a 0, nesta terça-feira, na Inglaterra, enquanto o Liverpool se aproximou de uma vaga nas semifinais ao derrotar o Benfica, por 3 a 1, em Portugal.

O triunfo da equipe treinada por Josep Guardiola no Etihad Stadium veio dos pés de Kevin De Bruyne. Após receber ótimo passe em profundidade de Phil Foden, o belga invadiu a área e chutou cruzado, fora do alcance do goleiro Jan Oblak, para balançar as redes.