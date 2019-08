A principal plataforma de partidos e grupos civis do Sudão elegeu os cinco nomes que os representarão no Conselho Soberano, o principal órgão do governo do período de transição, que deve ser formado neste domingo e também contará com cinco militares.

Um integrante das Forças da Liberdade e da Mudança, Jaafar Hassan, disse à Agência Efe que os cinco candidatos foram escolhidos nesta manhã e líderes da plataforma opositora foram ao palácio presidencial em Cartum para entregar a lista com os nomes à junta militar que ainda controla o poder.