Clássico da década de 1980 nos cinemas, "Gremlins" vai virar uma série de animação que será exibida na futura plataforma de streaming da WarnerMedia.

Batizada como "Gremlins: Secrets of Mogwai", a série será voltada para o público adulto e ambientada em Xangai, na década de 1920. O personagem principal será Sr. Wing, o avô chinês que aparece no filme de 1984 e que será um jovem garoto que se envolve em aventuras com Mogwai Gizmo.