O clube sul-coreano FC Seul pediu desculpas após ter usado bonecas sexuais infláveis como torcedoras nas arquibancadas neste domingo durante um jogo, realizado com portões fechados como medida preventiva para evitar a propagação do coronavírus.

A empresa responsável pelas bonecas, Dalkom, garantiu não haver qualquer conotação sexual, segundo comunicado divulgado pelo clube nas redes sociais pela polêmica gerada após a vitória sobre o Gwangju FC por 1 a 0, no Estádio da Copa do Mundo, na capital sul-coreana.

O clube afirmou que a intenção era adicionar um elemento de diversão e incentivo à situação da pandemia, mas sem exageros eróticos. As bonecas foram posicionadas de uma forma que mantinham uma distância considerada segura para evitar a transmissão do vírus SARS-CoV-2, usaram uma máscara e roupa esportiva oficial do clube, e seguraram os braços no ar, como se fizessem a "ola" ou seguravam cartazes de incentivo.

Apesar dos argumentos do clube, um usuário do Twitter apontou que em alguns dos cartazes segurados pelos manequins, em letras menores, era possível ler mensagens referentes a sites com conteúdo sexual.

O FC Seul então admitiu que a falha é injustificada e se devia a uma falta de atenção dos funcionários, mas concluiu a nota com a promessa de agir para que tal mal-entendido não ocorra novamente. O site da fabricante está fora do ar.

O Campeonato Sul-Coreano começou no último dia 8 com partidas com portões fechados e um horário reduzido. O início foi atrasado em dois meses devido à pandemia, mas a estabilização do contágio no país asiático permitiu que ele retomasse as competições esportivas.