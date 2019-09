A coalizão liderada pela Arábia Saudita em apoio ao governo do Iêmen de Abdo Rabu Mansur Hadi lançou uma operação contra vários "alvos hostis" no norte da estratégica cidade de Al Hudaida, no Mar Vermelho.

Durante o ataque, quatro instalações usadas para fabricar embarcações não tripuladas e minas marítimas foram destruídas, informou a coalizão em comunicado divulgado pela agência oficial saudita "SPA".