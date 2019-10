A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira que está saindo do nordeste da Síria e que já não se encontra na cidade de Manbij - onde antes estava baseada com os curdos -, após a decisão do presidente Donald Trump de retirar as tropas americanas do país.

"As forças da coalizão estão fazendo uma retirada deliberada do nordeste da Síria. Estamos fora de Manbij", declarou no Twitter o porta-voz da aliança, o coronel Myles B. Caggins III.