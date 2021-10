Os produtores de folha de coca da Bolívia que se opõem a um dirigente que eles apontam como apoiador do governo do presidente do país, Luis Arce, retomaram nesta segunda-feira o controle da sede da associação que os representa e do mercado legal para a venda da planta em La Paz após um novo confronto com a polícia.

Milhares dos chamados "cocaleiros" que haviam se reunido no bairro Villa El Carmen saíram em passeata rumo à sede da Associação Departamental de Produtores de Coca de La Paz (Adepcoca), em Villa Fátima, também na capital boliviana.