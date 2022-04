O cofundador do Twitter Jack Dorsey. EFE/POOL/Arquivo

O cofundador do Twitter Jack Dorsey desse nesta terça-feira considerar que a plataforma deva ser um "bem público", mas se mostrou satisfeito pela venda ao empresário Elon Musk, que aponta ser a "solução" para os problemas da empresa.

Dorsey, que foi CEO do Twitter até o fim do ano passado e agora se dedica à outra companhia tecnológica, a Block, fez uma série de posts sobre a notícia de que Musk adquiriu a empresa por US$ 44 bilhões (R$ 218,5 bilhões).