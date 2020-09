O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, disse nesta quinta-feira que ainda é cedo para saber qual será a situação da pandemia da Covid-19 em 2021, por isso aposta em preparar os Jogos de Tóquio para que possam ser adaptados a diferentes cenários.

Essa é a ideia de Bach para que as Olimpíadas sejam "adequadas para um mundo pós-Covid", como ele disse hoje no início da comissão de coordenação realizada entre o COI e os organizadores dos Jogos via telemática.