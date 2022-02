Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 8 fev 2022

Colaboradores do papa emérito Bento XVI divulgaram nesta terça-feira uma análise em que são rechaçadas todas as acusações sobre uma possível responsabilidade dele, quando era arcebispo, em casos de acobertamento do abuso sexual de menores, conforme indicou relatório produzido na Alemanha.

O antecessor do papa Francisco publicou uma carta em que pediu perdão e expressou dor pelos abusos e erros que aconteceram durante o período em que ocupou diferentes cargos na Igreja Católica.