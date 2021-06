O colapso de uma mina de carvão no estado de Coahuila, no norte do México, deixou ao menos sete trabalhadores presos em túneis subterrâneos, de acordo com a imprensa local, embora as autoridades da região não tenham divulgado um número.

Segundo a Secretaria do Trabalho de Coahuila, o acidente aconteceu por volta das 12h50 (horário local; 14h50 de Brasília).