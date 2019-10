27 out 2019

EFE Buenos Aires 27 out 2019

Os colégios eleitorais da Argentina foram abertos neste domingo, às 8h (hora local e de Brasília), para os pleitos gerais, em que poderão ser escolhidos presidente e vice-presidente, e será renovada parcialmente a composição do Congresso do país.

A expectativa é que 33,8 milhões de pessoas depositem os votos nas urnas, para escolher entre um dos seis candidatos na corrida presidencial, que buscam um mandato de quatro anos, que começará no dia 10 de dezembro deste ano.

Cerca de 100 mil agentes públicos de segurança, entre homens do Exército e da polícia, estão nas ruas, para garantir a tranquilidade nas 14.546 escolas de todo o país, que recebem as 100.185 mesas de votação, até às 18h.

Outras 60 mil pessoas atuam como parte do esquema de logística montado para a eleição.

"As mesas abriram na total normalidade, portanto não há nenhuma desculpa para não ir votar, para não se expressar, votar pelo que cada um acredita. É uma festa da democracia", disse o chefe de Gabinete do governo, Marcos Peña, em entrevista coletiva.

Segundo o Ministério do Interior, responsável pela apuração provisória que será realizada hoje à noite, os primeiros resultados oficiais ficarão disponíveis a partir de 21h (local e de Brasília). A meta é contabilizar 90% das urnas até a meia-noite deste domingo.

Já o trabalho oficial de contagem, que é de responsabilidade da Justiça Eleitoral local, terá início apenas na terça-feira.

Na Argentina, o voto é obrigatório para as pessoas que tenham entre 18 e 70 anos. Desde 2013, os jovens de 16 e 17 anos podem ir às urnas de maneira facultativa, o que já valia para os maiores de 70 anos.

Nas últimas eleições presidenciais, em 2015, o nível de participação chegou a marca de 81%. Já nas primárias realizadas em agosto deste ano, a 75%.

O peronista Alberto Fernández, que tem como candidata a vice em sua chapa a ex-presidente Cristina Kirchner, é favorito nas pesquisas de intenção de voto em relação ao atual mandatário, Mauricio Macri, no duelo que terão nas urnas no domingo.

Nas primárias, Fernández derrotou Macri por 16 pontos percentuais de vantagem.

Outros quatro candidatos menos cotados também concorrem. Se nenhum dos presidenciáveis obtiver 45% dos votos ou mais de 40% e dez pontos percentuais de vantagem para o segundo mais votado, a disputa será decidida em segundo turno, chamada no país de "balotaje", no próximo dia 24 de novembro.

Também nacionalmente, os argentinos irão renovar parcialmente a composição do Congresso, votando para eleger 130 deputados e 24 senadores. Além disso, acontecem as eleições para governador nas províncias de Buenos Aires, Catamarca e La Rioja e para prefeito na capital do país.