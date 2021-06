Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, enquanto vários passageiros seguem presos sob as ferragens, após a colisão de dois trens nesta segunda-feira no sul do Paquistão, informou uma fonte oficial à Agência Efe.

O acidente ocorreu no início da manhã, no distrito de Ghotki, na província de Sindh, quando um trem descarrilou e caiu em outro trilho, causando a colisão com outra composição, disse Nazia Jabeen, porta-voz da empresa ferroviária Pakistan Railways.