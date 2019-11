Uma colisão envolvendo três ônibus de passageiros na rodovia México-Pachuca, no centro do país, deixou pelo menos 13 mortos e quase 40 feridos, de acordo com informações divulgadas nesta terça-feira pelas autoridades locais.

Segundo informações da Procuradoria-Geral do Estado do México à Agência Efe, 11 pessoas morreram no local do acidente e outras duas no hospital. Entre os mortos está uma criança de 3 anos de idade.