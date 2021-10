8 out 2021

EFE Bogotá 8 out 2021

Carlos Eduardo Correa, ministro do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável da Colômbia. EFE/Arquivo

O governo colombiano apresentará na 26ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP26), que será realizada de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, sua proposta de adaptação a este fenômeno até 2050, baseada em uma economia com neutralidade de carbono.

"O nosso objetivo é um país neutro em carbono com capacidade de adaptação. A estratégia de neutralidade de carbono (até 2050) tem nove grandes compromissos", explicou Carlos Eduardo Correa, ministro do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.