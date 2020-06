A Colômbia chegou nesta terça-feira à marca de 1.801 mortes por Covid-19, com mais 75 óbitos confirmados hoje, um recorde diário, enquanto o número de casos de infecção pelo novo coronavírus subiu para 54.931, com 1.868 novos casos desde ontem.

Segundo o Ministério da Saúde, os números mais altos são encontrados nos dois principais focos da pandemia em território colombiano: o departamento do Atlántico, com 541 novas infecções e mais 32 mortes - 17 delas em Barranquilla - e Bogotá, com 435 casos e mais 20 vítimas do vírus SARS-CoV-2. Os outros óbitos aconteceram em Vale do Cauca (10) Bolívar (3) Tolima (2), Antioquía (2), Cauca (1), Nariño (1), Sucre (1), Córdoba (1), Chocó (1) e Santander (1).

Segundo o relatório da pasta, foram realizados 12.402 testes nas últimas 24 horas, elevando o total desde o começo da crise sanitária para 519.909. Também de acordo com o documento, 414 pessoas foram curadas de ontem para hoje, e, com isso, 20.366 pacientes se livraram da doença em toda a Colômbia.

BOGOTÁ REABRE LOJAS NÃO ESSENCIAIS.

Enquanto isso, em Bogotá, o comércio não essencial começou a reabrir nesta terça-feira, após ter permanecido fechado por quase três meses devido à quarentena.

Após acordo com a prefeitura da capital, estabelecimentos comerciais como papelarias, cabeleireiros e floriculturas puderam receber o público, mas em horários diferentes para evitar a aglomeração nas ruas.

A medida aplicada, apesar de a quarentena nacional estar em vigor até 30 de junho, busca aliviar a crise de milhares de famílias economicamente afetadas pela pandemia, mas também envolve maior controle para diminuir a velocidade da infecção, já que o acesso a esses negócios terá rodízio todos os dias, de acordo com o último dígito da carteira de identidade de cada cliente. EFE

