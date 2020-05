A Colômbia teve nesta quarta-feira o seu pior dia na pandemia de coronavírus até agora em número de novos casos, com 1.101, o que elevou o total de notificações de infecção pelo SARS-CoV-2 a 24.104, enquanto o total de mortes por Covid-19 subiu para 803, sendo 27 delas nas últimas 24 horas.

Os dados são do Ministério da Saúde colombiano, que também relatou a recuperação de 600 pessoas. Com isso, já são 6.111 pacientes curados no país vizinho.

Dos 27 óbitos, as autoridades sanitárias declararam que houve nove na região de Bogotá e nova em Bolívar, oito delas em Cartagena. O departamento de Atlántico relatou três mortes, mesmo número de Valle del Cauca, enquanto Nariño teve duas, e o Amazonas, na fronteira com o Brasil, teve um.

Ao se referir às 803 mortes no país até o momento, o ministro da Saúde, Fernando Ruiz, disse que se trata de uma quantidade relativamente baixa. Ele atribuiu isso às medidas do governo para manter o isolamento social de pessoas com mais de 70 anos e outras que estão em maior risco devido ao seu histórico médico.

Hoje, foram realizados 12.346 testes, um número recorde, concentrado em áreas de alto risco de infecção. No total, houve 283.463 em toda a Colômbia até agora, dos quais 259.360 deram negativo. EFE

kvg/dr