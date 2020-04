O Ministério da Saúde da Colômbia confirmou nesta quinta-feira 14 novas mortes por Covid-19, o maior número registrado em um dia no país, o que elevou o total para 69, além de ter notificado mais 169 infecções por coronavírus, aumentando os casos para 2.223.

Das 14 mortes, três ocorreram em Cartagena das Índias e uma na cidade vizinha de Turbaco, três em Bogotá, duas em Cali e as demais nas cidades de Pasto, Ipiales, Cúcuta, Santa Marta e Ocaña, onde um homem de 98 anos se tornou a vítima mais velha do vírus SARS-CoV-2 em todo o território colombiano.

O número de pessoas hospitalizadas continua crescendo e agora é de 364, das quais 81 estão em unidades de terapia intensiva (UTI). Por outro lado, o Ministério da Saúde informou que mais 51 pessoas se recuperaram de ontem para hoje, elevando o total de curados para 174.

Entre casos confirmados, 853 são importados por viajantes que estiveram no exterior, 707 são pacientes que tiveram contato com infectados e 663 permanecem em estudo para identificar a cadeia de transmissão, um indicador de que há transmissão autônoma do vírus.

O Ministério da Saúde comunicou ainda que foram realizados no país 32.687 testes negativos, enquanto 257 não foram processados devido ao não cumprimento do protocolo por fatores como temperatura inadequada ou que a amostra foi mal acondicionada, é insuficiente ou não identificada.

Em 25 de março, a Colômbia entrou em quarentena obrigatória para combater o SARS-CoV-2, e a medida foi prorrogada pelo presidente Iván Duque até 27 de abril. EFE

