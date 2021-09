As autoridades sanitárias da Colômbia confirmaram nesta terça-feira mais 26 mortes por Covid-19, número mais baixo desde 28 de maio de 2020, quando a pandemia começou a piorar no país, que agora tem um total de 125.713 vítimas do coronavírus.

Dos óbitos relatadas hoje pelo Ministério da Saúde colombiano, 23 ocorreram em dias anteriores, e o número mais alto foi o de Antioquía, com oito mortes, seguido por Valle del Cauca (5), Bogotá (3) e Santander (2).