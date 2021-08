O Ministério da Saúde de Colômbia reportou nesta sexta-feira mais 81 mortes por Covid-19 e 2.078 novos casos de coronavírus, um dos números mais baixos deste ano até agora e que evidenciam, segundo a pasta, "uma clara tendência para a redução das infecções e da mortalidade".

A situação foi esmiuçada pela diretora de Epidemiologia e Demografia do Ministério, María Belén Jaimes, que, no entanto, pediu para não haver excesso de confiança. "Precisamos continuar mantendo as mesmas medidas para evitar novos contatos", alertou.