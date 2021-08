Iván Duque (c), a vice-presidente, Marta Lucía Ramírez, e o embaixador dos EUA na Colômbia, Philip Goldberg. EFE/ Presidencia de Colombia

O presidente da Colômbia, Iván Duque, confirmou nesta sexta-feira que o país dará refúgio temporário a cidadãos do Afeganistão que fogem dos talibãs e fazem "translado migratório" para os Estados Unidos, para onde migrarão de forma definitiva.

Os talibãs tomaram o controle da capital Cabul no domingo, sem enfrentar resistência. Quase todas as províncias do país asiático já estão sob seu controle, e o próprio presidente afegão, Ashraf Ghani, fugiu, refugiando-se nos Emirados Árabes.