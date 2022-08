O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta quarta-feira que não cabe exclusivamente a seu governo decidir onde irão ocorrer as negociações de paz com o ELN e que essa guerrilha também deve decidir se ficam em Cuba ou se passam a ser realizadas em outro país, como a Espanha, que se ofereceu para esse fim.

O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, que se encontra em visita oficial à Colômbia, ofereceu hoje seu país para a realização de conversas para alcançar a paz definitiva, no âmbito do processo que Petro quer retomar com o Exército de Libertação Nacional (ELN) e estender a outros grupos armados, como os dissidentes das Farc ou o paramilitar Clã do Golfo.